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“Central Park Five” подали до суду на Трампа за наклеп під час президентських дебатів у вересні

П'ятеро чоловіків, неправомірно засуджених за напад на бігуна в Центральному парку Нью-Йорка кілька десятиліть тому, заявили, що республіканець звів на них наклеп.

“Central Park Five” подали до суду на Трампа за наклеп під час президентських дебатів у вересні
Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії у Північній Кароліні, 21 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

П'ятеро чоловіків, неправомірно засуджених за напад на бігуна в Центральному парку Нью-Йорка кілька десятиліть тому, відомі як “Central Park Five”, подали до суду на Дональда Трампа. Вони звинуватили його в “неправдивих і наклепницьких” заявах під час нещодавніх президентських дебатів, повідомляє BBC.

У позові стверджується, що Трамп звів наклеп на цих чоловіків під час дебатів у вересні, коли заявив, що вони зізналися та визнали себе винними у злочинах, у яких їх неправдиво звинуватили.

Позивачі, відомі як “п'ятірка Центрального парку” ‒ Юсеф Салам, Реймонд Сантана, Кевін Річардсон, Ентрон Браун і Корі Вайз ‒ були підлітками, які не визнали себе винними в зґвалтуванні та нападі у справі 1989 року. Вони були несправедливо засуджені. Чоловіки провели у в’язниці від 5 до 13 років, перш ніж у 2002 році їх звільнили на основі нових доказів ДНК і зізнань іншої особи.

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У позові, поданому в понеділок, посилаються на кілька заяв Трампа, зроблених після того, як його опонентка Камала Гарріс розкритикувала те, що він купував рекламу, яка закликала до смертної кари в той час, коли справа була у розголосі.

“Вони визнали ‒ вони сказали, вони визнали себе винними. І я сказав, добре, якщо вони визнають себе винними, вони сильно поранили людину, зрештою вбили людину”, ‒ заявив Трамп.

У позові стверджується, що Трамп зробив коментарі “недбало” та “з безрозсудною зневагою до їх брехливості”.

Чоловіки звинувачують Трампа в упущенні “ключових фактів”, що зробило “його заяви неправдивими”. Вони заявили, що зізналися поліції у злочині під примусом. Потерпілий у справі пережив напад.

Central Park Five
Фото: EPA/UPG
Central Park Five

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