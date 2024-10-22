Уряд Мелоні вирішив, як врятувати італійсько-албанську схему щодо мігрантів

Італійський праворадикальний уряд під проводом Джорджи Мелоні схвалив нову редакцію постанови, яка дозволить уникнути судових проблем щодо міграційної домовленості із Албанією.

Як пише The Guardian, політикам довелося виправляти власні помилки після того, як суд у Римі скасував переправлення 12 мігрантів з італійської території у спеціальний албанський табір.

Уряд розробив новий порядок визначення "небезпечних" країн, вихідців з яких не можна депортувати. Цей список тепер оновлюватиметься щопівріччя. Також у постанові міститься дозвіл оскаржувати судові вироки щодо міграційних справ шляхом апеляції.

Таким чином Мелоні сподівається прив'язати рішення про розміщення нелегалів в Албанії до внутрішнього законодавства, а не міжнародних правових норм.