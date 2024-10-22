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Блінкен вирушив на Близький Схід для обговорення двох мирних угод

США прагнуть, щоб Ізраїль досяг домовленостей із ХАМАСом та "Хезболлою".

Блінкен вирушив на Близький Схід для обговорення двох мирних угод
Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у понеділок вирушив до Ізраїлю та сусідніх арабських країн з місією щодо встановлення миру на Близькому Сході.

Як повідомляє Reuters, для голови американської дипломатії це буде вже 11-ий візит до регіону з часу початку війни у Смузі Гази.

Держдепартамент офіційно зазначив метою поїздки "обговорення важливості припинення війни у Газі, створення післявоєнного плану для палестинського анклаву та досягнення дипломатичного рішення для конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою".

Поїздку Блінкена супроводжувала нова інформація про атаку Бейрута ізраїльською армією. У столиці Лівану повідомили про чотирьох загиблих.

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