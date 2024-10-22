Блінкен вирушив на Близький Схід для обговорення двох мирних угод

США прагнуть, щоб Ізраїль досяг домовленостей із ХАМАСом та "Хезболлою".

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у понеділок вирушив до Ізраїлю та сусідніх арабських країн з місією щодо встановлення миру на Близькому Сході.

Як повідомляє Reuters, для голови американської дипломатії це буде вже 11-ий візит до регіону з часу початку війни у Смузі Гази.

Держдепартамент офіційно зазначив метою поїздки "обговорення важливості припинення війни у Газі, створення післявоєнного плану для палестинського анклаву та досягнення дипломатичного рішення для конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою".

Поїздку Блінкена супроводжувала нова інформація про атаку Бейрута ізраїльською армією. У столиці Лівану повідомили про чотирьох загиблих.