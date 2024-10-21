​Сибіга обговорив із Ердоганом "шляхи до всеосяжного миру"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в рамках візиту до Туреччини провів зустріч із президентом країни Реджепом Теїпом Ердоганом.
Про це повідомила пресслужба МЗС.
"У продовження його діалогу з президентом України Володимиром Зеленським, я мав честь бути прийнятим президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Ми вдячні Президенту Ердогану за його непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Крим та інші тимчасово окуповані території належать Україні", - зазначив Сибіга.
Він зазначив, що обговорив із президентом Туреччини розвиток співпраці між країнами, особливо в оборонній сфері.
"Я також наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі. Ми також обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого і тривалого миру", - додав голова МЗС.
- Із 20 по 22 жовтня Сибіга здійснює візит до Турецької Республіки для проведення переговорів на високому рівні з ключових питань українсько-турецької співпраці.
- У Стамбулі Сибіга проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку "SAHA EXPO 2024", де відбудуться окремі зустрічі українського дипломата з турецькими оборонними компаніями.
- Крім цього, у ході візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримськотатарською громадами Туреччини.
- Сьогодні Сибіга провів у Анкарі переговори тет-а-тет з турецьким колегою Хаканом Фіданом.