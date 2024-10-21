​Сибіга обговорив із Ердоганом "шляхи до всеосяжного миру"

Голова МЗС України також наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в рамках візиту до Туреччини провів зустріч із президентом країни Реджепом Теїпом Ердоганом.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"У продовження його діалогу з президентом України Володимиром Зеленським, я мав честь бути прийнятим президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Ми вдячні Президенту Ердогану за його непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Крим та інші тимчасово окуповані території належать Україні", - зазначив Сибіга.

Він зазначив, що обговорив із президентом Туреччини розвиток співпраці між країнами, особливо в оборонній сфері.

"Я також наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі. Ми також обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого і тривалого миру", - додав голова МЗС.