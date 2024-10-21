Сибіга у Туреччині обговорить справедливий мир для України

Український міністр проведе зустрічі з турецькими урядовцями і відвідає оборонну виставку.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Анкарі переговори тет-а-тет з турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Також він на початку свого візиту вшанував пам'ять Мустафи Кемаля Ататюрка в Аніткабірі. Про це повідомили в українському МЗС.

Український міністр проведе переговори для підтвердження українсько-турецького партнерства, зміцнення безпеки на Чорному морі та досягнення справедливого миру.

Заплановані зустрічі Сибіги з міністрами оборони і торгівлі.

"Особлива увага переговорів буде приділена Плану перемоги, представленому Президентом України Володимиром Зеленським, інтеграції України до НАТО та Формулі миру як шляху до всеосяжного, справедливого та тривалого миру", – повідомили в міністерстві.

Також у Стамбулі Андрій Сибіга відвідає оборонно-промислову виставку SAHA EXPO 2024, де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями.

У ході візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримськотатарською громадами Туреччини.

Більше на цю тему – в інтерв'ю "Посол Василь Боднар: «Туреччина не прагне переговорів чи миру на умовах Росії. Їм це невигідно, їм вигідна наша перемога»".