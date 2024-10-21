На Кубу зійшов ураган Оскар, острів досі без світла

У неділю ввечері на Кубу зійшов ураган “Оскар” у той час як країна продовжує боротися з відключенням електроенергії, пише DW.

Синоптики повідомили, що до вівторка на сході острова очікується 13-25 мм опадів, а в деяких областях випаде приблизно 30 мм.

Очікуються повені “від помірної до сильної” в східних провінціях Гуантанамо, Ольгін і Лас-Тунас.

Раніше в неділю ураган зійшов на острів Грейт-Інагуа на південному сході Багамських островів. Центр шторму зафіксували у кубинській провінції Гуантанамо, поблизу міста Баракоа. Максимальна швидкість вітру була близько 130 км/год.

Куба досі не відновила електропостачання

Міністр енергетики Куби Вісенте де ла О Леві сподівається, що світло мешканцям повернуть до вівторка.

Однак “Оскар” завадить ремонтним роботам, оскільки ураган вдарить по “регіону потужного електровиробництва”.