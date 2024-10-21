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На Кубу зійшов ураган Оскар, острів досі без світла

у деяких областях країни випаде приблизно 30 мм опадів.

На Кубу зійшов ураган Оскар, острів досі без світла
Фото: EPA/UPG

У неділю ввечері на Кубу зійшов ураган “Оскар” у той час як країна продовжує боротися з відключенням електроенергії, пише DW.

Синоптики повідомили, що до вівторка на сході острова очікується 13-25 мм опадів, а в деяких областях випаде приблизно 30 мм.

Очікуються повені “від помірної до сильної” в східних провінціях Гуантанамо, Ольгін і Лас-Тунас.

Раніше в неділю ураган зійшов на острів Грейт-Інагуа на південному сході Багамських островів. Центр шторму зафіксували у кубинській провінції Гуантанамо, поблизу міста Баракоа. Максимальна швидкість вітру була близько 130 км/год.

Куба досі не відновила електропостачання

Міністр енергетики Куби Вісенте де ла О Леві сподівається, що світло мешканцям повернуть до вівторка. 

Однак “Оскар” завадить ремонтним роботам, оскільки ураган вдарить по “регіону потужного електровиробництва”.

  • У четвер на Кубі почалися відключення електроенергії, через що уряд призупинив надавати некритичні послуги. Потім у п’ятницю в країні стався повний збій електромережі, близько 10 мільйонів людей залишилися без світла.
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