Північна Корея членам нової групи моніторингу санкцій проти країни: доведеться "заплатити високу ціну"

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей назвала новостворену групу моніторингу санкцій через програму ядерної зброї країни “незаконною та нелегітимною”, повідомляють Euronews.

Вона заявила, що країнам, які входять до її складу, доведеться "заплатити високу ціну".

“Я засуджую і рішуче відкидаю це як виклик міжнародному правосуддю і найбільш кричуще порушення суверенітету Північної Кореї”, ‒ додала міністерка.

Цього тижня США, Австралія, Канада, Південна Корея, Франція, Німеччина, Японія, Італія, Нідерланди, Нова Зеландія та Велика Британія спільно оприлюднили новий план спостереження за розробкою ядерної зброї у Північній Кореї.

У березні вето Росії в Раді Безпеки ООН призвело до припинення моніторингу програми КНДР групою експертів ООН, що викликало занепокоєння західних держав та їхніх союзників.

Напруженість у відносинах Заходу з Північною Кореєю зростає

Північна Корея активізувала свої військові операції в останні місяці. У середу Пхеньян оголосив, що постійно блокуватиме кордон із Південною Кореєю через “істерію протистояння” з боку південнокорейських та американських сил.

КНДР зруйнувала дороги, що з'єднують дві Кореї у відповідь на ймовірний запуск Сеулом безпілотників над столицею Північної Кореї для поширення інформації проти лідера Кім Чен Ина.

Напруга між Пхеньяном і західними державами та їхніми союзниками ще більше зросла після того, як стало відомо, що тисячі північнокорейських солдатів відправлять на війну Росії проти України.