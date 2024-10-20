Голова ПА НАТО: Північна Корея хоче отримати бойовий досвід на війні в Україні

Північна Корея, надсилаючи своїх військових на війну в Україні, хоче отримати бойовий досвід. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив голова Парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Джеррі Конноллі.
“У них одна з найбільших армій світу, але в них мало бойового досвіду, – власне, його взагалі немає. В них були бойові дії останній раз під час Корейської війни. Отже, це вже 70 років минуло. Практично не залишилось вже солдатів з тієї війни. Щоб здобути бойовий досвід – куди ви можете податися за ним, якщо ви Північна Корея? Ну, їх росіяни запросили воювати в Україну. Думаю, тут чіткі цілі, які ставлять північні корейці перед собою”, ‒ зазначив Коннолі.
На його думку, це демонструє певну слабкість Росії. “Вам потрібні північнокорейські війська для дислокації в Європі для бойових дій в Україні? Справді? І чому Росії це потрібно? Може тому, що, чесно кажучи, російський потенціал вимотався?”, ‒ додав голова ПА.
Він зауважує, що Росія була домінуючим партнером стосовно Північної Кореї під час Корейської війни. А зараз це Північна Корея постачає зброю Росії, а також війська. Така ж ситуація з Китаєм ‒ багато ранніх комуністичних революціонерів, на кшталт Мао Цзедуна та Джоу Еньлая та їхніх соратників, отримували вишкіл у Москві. І саме Росія озброювала китайських революціонерів, які унаслідок захопили владу в Китаї.
“Але зараз саме Китай домінує у відносинах з Росією, яка сподівається на китайську допомогу. Це теж ознака, як зменшився вплив і зросла вразливість Володимира Путіна. Той факт, що він має звертатись до цих країн для продовження своєї жахливої війни в Україні – це вже багато про що говорить”, ‒ каже Коннолі.
Перекидання північнокорейських військ до Росії. Що відомо
- Видання KyivPost з посиланням на джерела у розвідці повідомило, що 3 жовтня внаслідок ракетного удару Сил оборони по скупченню ворога поблизу Донецька загинули 20 військовослужбовців, шестеро з яких виявилися північнокорейськими офіцерами. Ще троє представників КНДР зазнали поранень.
- Минулого тижня у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що декілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту.
- Цього тижня Володимир Зеленський підтвердив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України.
- За інформацією керівника української розвідки Кирила Буданова, зараз у Росії навчаються 11 000 військових з КНДР, частину перекинуть на Курську область.
- Центр протидії дезінформації повідомив, що РФ буде змішувати військових КНДР із бурятами для “маскування”.
- 18 жовтня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показало відео, у якому північнокорейські солдати отримують російське спорядження на одному з полігонів РФ.
- Того ж дня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав екстрену нараду через переміщення військ КНДР до Росії.
- Південнокорейська розвідка після наради підтвердила, що Північна Корея вирішила направити своїх військовослужбовців для підтримки Росії у її війні проти України і вже розпочала розгортання сил. Йдеться про 12 тисячі військових, серед яких - представники елітних частин.
- Наразі солдати КНДР дислокуються, крім Владивостока, в Уссурійську, Хабаровську і Благовіщенську, де вони інтегровані у військові частини РФ. Північнокорейці отримали російську форму, а ще надані підроблені посвідчення особи, які мають видавати їх за росіян.
- Після завершення адаптаційної підготовки північнокорейців відправлять на передову.
- Тим часом очільник комітету Палати представників Конгресу США з питань розвідки Майк Тернер надіслав президенту Джо Байдену відкритого листа щодо інформації про залучення Росією до війни в Україні військ з Північної Кореї.
- Франція вважає, що залучення військових КНДР у війну в Україні спровокує серйозну ескалацію.
- За інформацією розвідки Південної Кореї, до Владивостока (РФ) КНДР перекинула близько 1500 бійців сил спецоперацій.
- Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що супутники фіксують пересування 12 тисяч військових з КНДР до російського Владивостока.