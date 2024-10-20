Голова ПА НАТО: Північна Корея хоче отримати бойовий досвід на війні в Україні

Північна Корея, надсилаючи своїх військових на війну в Україні, хоче отримати бойовий досвід. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив голова Парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Джеррі Конноллі.

“У них одна з найбільших армій світу, але в них мало бойового досвіду, – власне, його взагалі немає. В них були бойові дії останній раз під час Корейської війни. Отже, це вже 70 років минуло. Практично не залишилось вже солдатів з тієї війни. Щоб здобути бойовий досвід – куди ви можете податися за ним, якщо ви Північна Корея? Ну, їх росіяни запросили воювати в Україну. Думаю, тут чіткі цілі, які ставлять північні корейці перед собою”, ‒ зазначив Коннолі.

На його думку, це демонструє певну слабкість Росії. “Вам потрібні північнокорейські війська для дислокації в Європі для бойових дій в Україні? Справді? І чому Росії це потрібно? Може тому, що, чесно кажучи, російський потенціал вимотався?”, ‒ додав голова ПА.

Він зауважує, що Росія була домінуючим партнером стосовно Північної Кореї під час Корейської війни. А зараз це Північна Корея постачає зброю Росії, а також війська. Така ж ситуація з Китаєм ‒ багато ранніх комуністичних революціонерів, на кшталт Мао Цзедуна та Джоу Еньлая та їхніх соратників, отримували вишкіл у Москві. І саме Росія озброювала китайських революціонерів, які унаслідок захопили владу в Китаї.

“Але зараз саме Китай домінує у відносинах з Росією, яка сподівається на китайську допомогу. Це теж ознака, як зменшився вплив і зросла вразливість Володимира Путіна. Той факт, що він має звертатись до цих країн для продовження своєї жахливої війни в Україні – це вже багато про що говорить”, ‒ каже Коннолі.

Перекидання північнокорейських військ до Росії. Що відомо