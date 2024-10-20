Внаслідок артобстрілу РФ на Сумщині загинула людина

Вранці 20 жовтня війська РФ обстріляли з артилерії Сумську область. Загинула людина.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

За даними слідства, 20 жовтня 2024 року з 08:30 упродовж 4 годин ворог з артилерії обстрілював цивільну інфраструктуру Шалигінської громади Шосткинського району Сумської області.

Унаслідок атаки ворога загинув 62-річний чоловік, також пошкоджено будинки місцевих жителів.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).