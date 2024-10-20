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Окупанти завдали авіаудару по об'єктах критичної інфраструктури в Сумській області

Через пошкодження енергооб'єкта, знеструмлені населені пункти області.

Окупанти завдали авіаудару по об'єктах критичної інфраструктури в Сумській області
Фото: dailylviv.com/

Вранці, 20 жовтня, російська армія завдала авіаційного удару по енергетичному об'єкту у Роменській громаді Сумщини.

Про це інформує Сумська ОВА.

"Сьогодні вранці, 20 жовтня ворог наніс авіаційний удар по Роменській громаді. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів", — повідомляють в ОВА.

На місці обстрілу працюють всі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару. 

Також у "Сумиоболенерго" зазначили, що наразі тимчасово знеструмлені понад 37 тисяч споживачів на Роменщині (104 населені пункти).

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