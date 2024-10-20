Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: 17 людей поранені

Через обстріл у місті пошкоджені готель, магазин, адмінбудівля, навчальний заклад, сім багатоквартирних будинків.

Внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, кількість поранених зросла до 17осіб.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"За уточненими даними, через російські атаки у Кривому Розі постраждали 17 людей. З них 14 знадобилась допомога медиків. У лікарні перебувають 8 потерпілих. Стан усіх – середньої тяжкості", — ідеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак

Внаслідок обстрілу були пошкоджені готель, магазин, адмінбудівля, навчальний заклад, сім багатоквартирних будинків. Побиті зо півтора десятка автівок. Зокрема, й три пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції і карета "швидкої".

У місті розгорнули штаби. Там приймають заяви про пошкоджене майно, видають будматеріали. Людей також забезпечують їжею і гарячим чаєм.

Фото: Сергій Лисак

"Не припиняв агресор і терор Нікопольщини. Протягом ночі гатив з артилерії по Марганецькій громаді. Вже зранку обстріляв райцентр. Минулося без поранених та загиблих", — зазначив Лисак.