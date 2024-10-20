Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: 17 людей поранені

Внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, кількість поранених зросла до 17осіб.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"За уточненими даними, через російські атаки у Кривому Розі постраждали 17 людей. З них 14 знадобилась допомога медиків. У лікарні перебувають 8 потерпілих. Стан усіх – середньої тяжкості", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу були пошкоджені готель, магазин, адмінбудівля, навчальний заклад, сім багатоквартирних будинків. Побиті зо півтора десятка автівок. Зокрема, й три пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції і карета "швидкої".
У місті розгорнули штаби. Там приймають заяви про пошкоджене майно, видають будматеріали. Людей також забезпечують їжею і гарячим чаєм.
"Не припиняв агресор і терор Нікопольщини. Протягом ночі гатив з артилерії по Марганецькій громаді. Вже зранку обстріляв райцентр. Минулося без поранених та загиблих", — зазначив Лисак.