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Протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 71 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Юнаківська громада: здійснено пуски КАБів (6 вибухів), артилерійські обстріли (6 вибухів).

Миропільська громада: завдано удари FPV дронами (2 вибухи).

Дружбівська громада: зафіксовано удари FPV дронами (8 вибухів), обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи).

Есманьська громада: здійснено удари FPV дронами (3 вибухи), мінометні обстріли (7 вибухів).

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (1 вибух), мінометів (5 вибухів), FPV дронами (2 вибухи).

Свеська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Новослобідська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів), FPV дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи), удари FPV дронами (2 вибухи).

Хотінська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).

Середино-Будська громада: 4 міни скинув ворог на території громади.

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