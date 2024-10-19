Умєров: на засіданні G7 на рівні міністрів оборони говорили про розвиток оборонної промисловості України

Міністр оборони Рустем Умєров взяв участь у засіданні G7 на рівні міністрів оборони у Неаполі (Італія).
За його словами, на зустрічі говорили про розвиток оборонної промисловості України, Європи і світу.
Умєров запропонував партнерам інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс. «Відкриття виробництв в Україні пришвидшить постачання зброї та боєприпасів», - наголосив глава Міноборони.
Також ішлося про ситуацію на фронті і план перемоги. Умєров закликав союзників прискорити постачання обіцяної допомоги і наголосив на необхідності активної участі у навчанні й укомплектуванні бригад.
- Данія планує створити фонд, який об’єднає інвестиції різних країн, щоб розширити та прискорити виробництво зброї в Україні.
- Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася зі США, що отримуватиме допомогу дуже швидко – раз на два-три тижні.