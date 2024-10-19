Умєров: на засіданні G7 на рівні міністрів оборони говорили про розвиток оборонної промисловості України

Міністр оборони Рустем Умєров взяв участь у засіданні G7 на рівні міністрів оборони у Неаполі (Італія).

За його словами, на зустрічі говорили про розвиток оборонної промисловості України, Європи і світу.

Умєров запропонував партнерам інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс. «Відкриття виробництв в Україні пришвидшить постачання зброї та боєприпасів», - наголосив глава Міноборони.

Також ішлося про ситуацію на фронті і план перемоги. Умєров закликав союзників прискорити постачання обіцяної допомоги і наголосив на необхідності активної участі у навчанні й укомплектуванні бригад.