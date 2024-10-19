У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
Трамп озвучив план дій на випадок нападу Китаю на Тайвань
Трамп озвучив план дій на випадок нападу Китаю на Тайвань
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Зеленський підтвердив повернення з полону 95 захисників (доповнено)
Зеленський підтвердив повернення з полону 95 захисників (доповнено)
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров: на засіданні G7 на рівні міністрів оборони говорили про розвиток оборонної промисловості України

Міністр також закликав партнерів прискорити надання допомоги нашій державі.

Умєров: на засіданні G7 на рівні міністрів оборони говорили про розвиток оборонної промисловості України
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров взяв участь у засіданні G7 на рівні міністрів оборони у Неаполі (Італія). 

За його словами, на зустрічі говорили про розвиток оборонної промисловості України, Європи і світу. 

Умєров запропонував партнерам інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс. «Відкриття виробництв в Україні пришвидшить постачання зброї та боєприпасів», - наголосив глава Міноборони.

Також ішлося про ситуацію на фронті і план перемоги. Умєров закликав союзників прискорити постачання обіцяної допомоги і наголосив на необхідності активної участі у навчанні й укомплектуванні бригад.

  • Данія планує створити фонд, який об’єднає інвестиції різних країн, щоб розширити та прискорити виробництво зброї в Україні.
  • Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася зі США, що отримуватиме допомогу дуже швидко – раз на два-три тижні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies