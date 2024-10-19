Очільник французького МЗС заявив, що підтримує план перемоги Зеленського

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив про підтримку плану перемоги Володимира Зеленського, передає «Європейська правда».
Барро також повідомив, що він співпрацюватиме з українськими офіційними особами над тим, щоб більше інших держав підтримали цей план.
"Перемога Росії стала б торжеством права найсильнішого і підштовхнула б міжнародний порядок до хаосу. Ось чому наші контакти повинні дозволити нам досягти прогресу в реалізації "плану перемоги" президента Зеленського та згуртувати навколо нього якомога більшу кількість країн", – сказав французький міністр.
Барро підкреслив, що спротив України дає можливість утримувати лінію фронту, "яка відділяє Європу від Росії Владіміра Путіна, яка відділяє свободу від гноблення".
- Володимир Зеленський, коментуючи підсумки своїх закордонних візитів і представлення плану перемоги, повідомив напередодні, що президент Франції Еммануель Макрон буде переконувати партнерів у питанні вступу україни в НАТО. Цей пункт є перший у плані перемоги.
- План містить п'ять пунктів. Серед них - запрошення в НАТО уже зараз, оборона, стримування, економіка та безпека.