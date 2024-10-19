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Очільник французького МЗС заявив, що підтримує план перемоги Зеленського

"Перемога Росії стала б торжеством права найсильнішого і підштовхнула б міжнародний порядок до хаосу", - вважає Жан-Ноель Барро.

Очільник французького МЗС заявив, що підтримує план перемоги Зеленського
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив про підтримку плану перемоги Володимира Зеленського, передає «Європейська правда».

Барро також повідомив, що він співпрацюватиме з українськими офіційними особами над тим, щоб більше інших держав підтримали цей план.

"Перемога Росії стала б торжеством права найсильнішого і підштовхнула б міжнародний порядок до хаосу. Ось чому наші контакти повинні дозволити нам досягти прогресу в реалізації "плану перемоги" президента Зеленського та згуртувати навколо нього якомога більшу кількість країн", – сказав французький міністр.

Барро підкреслив, що спротив України дає можливість утримувати лінію фронту, "яка відділяє Європу від Росії Владіміра Путіна, яка відділяє свободу від гноблення".

  • Володимир Зеленський, коментуючи підсумки своїх закордонних візитів і представлення плану перемоги, повідомив напередодні, що президент Франції Еммануель Макрон буде переконувати партнерів у питанні вступу україни в НАТО. Цей пункт є перший у плані перемоги.
  • План містить п'ять пунктів. Серед них - запрошення в НАТО уже зараз, оборона, стримування, економіка та безпека.
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