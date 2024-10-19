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У ЗСУ створять школу інструкторів

Також розглядають заміщення офіцерських посад викладачів на сержантські.

У ЗСУ створять школу інструкторів
представники Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін і Василь Румак
Фото: Генштаб ЗСУ

У Збройних силах України створять школу інструкторів як єдиний навчальний підрозділ для підготовки інструкторського складу.

Таку заяву зробили представники Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін і Василь Румак, передає Генштаб.

Межевікін повідомив, що також розглядають заміщення офіцерських посад викладачів на сержантські, це має підвищити авторитет і престиж сержантського корпусу.

За словами Межевікіна, школа інструкторів стане єдиним навчальним підрозділом, який готуватиме інструкторів для всіх ЗСУ за однаковими стандартами. Ще у школі планують організувати курси підвищення кваліфікації для діючих інструкторів.

Військові наголосили, що треба звільнити інструкторів від виконання невластивих обов'язків, аби вони могли повністю зосередитися на навчанні новобранців. Наприклад, це передбачає виключення з їх діяльності господарських завдань, заходів забезпечення та відряджень, не пов'язаних із підготовкою.

Василь Румак повідомив, що із програми підготовки вилучать ті частини, які є рудиментарними або не відповідають нинішнім потребам.

«Натомість інструктори матимуть більше часу на важливі програми, спрямовані на збереження життя військовослужбовців та їхню адаптацію до сучасних бойових умов. Зокрема, це стосується застосування БпЛА, окопного РЕБ, топографії тощо», — сказав Румак.

Полковники вважають, що важливо залучати офіцерів і сержантів бойових частин до навчального процесу.

«Повинен бути постійний обмін досвідом між військовими частинами та навчальними центрами, адже ситуація на полі бою змінюється через застосування нових тактик і технологій. Цей досвід має оперативно потрапляти до навчальних центрів. Для цього буде запроваджена ротація інструкторського складу між бойовими частинами та навчальними центрами», — наголосив Межевікін.

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