Від 2022 року понад 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном

Військових готували за різними напрямками, починаючи від базової.

Від початку повномасштабного російського вторгнення підготовку на території країн-партнерів пройшли понад 100 тис. військовослужбовців Сил оборони України.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін, пише "Укрінформ".

Він зазначив, що протягом 2022, 2023, 2024 року на території країн-партнерів підготовку пройшли більше 100 тисяч військовослужбовців за різними напрямками підготовки, починаючи від базової. Готувалися фахівці різних видів/родів військ, лідери тощо.

"Тобто дуже великий обсяг роботи на себе взяли наші партнери", – зазначив Межевікін.

За його словами, співпраця із країнами-членами НАТО і партнерами в напрямку підготовки українських військових триває та розвивається.

"Це яскраво підтверджує, що Україна не одна в боротьбі проти російського агресора", – додав він.