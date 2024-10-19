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Від 2022 року понад 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном

Військових готували за різними напрямками, починаючи від базової.

Від 2022 року понад 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном
Військові навчання українців у Великобританії
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного російського вторгнення підготовку на території країн-партнерів пройшли понад 100 тис. військовослужбовців Сил оборони України.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін, пише "Укрінформ".

Він зазначив, що протягом 2022, 2023, 2024 року на території країн-партнерів підготовку пройшли більше 100 тисяч військовослужбовців за різними напрямками підготовки, починаючи від базової. Готувалися фахівці різних видів/родів військ, лідери тощо. 

"Тобто дуже великий обсяг роботи на себе взяли наші партнери", – зазначив Межевікін.

За його словами, співпраця із країнами-членами НАТО і партнерами в напрямку підготовки українських військових триває та розвивається.  

"Це яскраво підтверджує, що Україна не одна в боротьбі проти російського агресора", –  додав він.

 

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