Від 2022 року понад 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном

Від початку повномасштабного російського вторгнення підготовку на території країн-партнерів пройшли понад 100 тис. військовослужбовців Сил оборони України.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін, пише "Укрінформ".
Він зазначив, що протягом 2022, 2023, 2024 року на території країн-партнерів підготовку пройшли більше 100 тисяч військовослужбовців за різними напрямками підготовки, починаючи від базової. Готувалися фахівці різних видів/родів військ, лідери тощо.
"Тобто дуже великий обсяг роботи на себе взяли наші партнери", – зазначив Межевікін.
За його словами, співпраця із країнами-членами НАТО і партнерами в напрямку підготовки українських військових триває та розвивається.
"Це яскраво підтверджує, що Україна не одна в боротьбі проти російського агресора", – додав він.
- ЄС планує продовжити тренувальну місію для українських військових на два роки.
- Тим часом The Times пише, що військове керівництво Великої Британії розглядає можливість відправки військових для підготовки новобранців на заході України.