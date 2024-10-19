РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Черкаській області, є жертви

Російська армія атакувала енергетичну систему Черкаської області. Зафіксовано кілька влучань, відомо про загиблих та постраждалих.

Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"За попередньою інформацією, загалом силами ППО та РЕБ-протидії знищено 41 БПЛА противника та 2 ракети. Однак маємо декілька влучань, а також наслідки через падіння уламків", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок масованого удару по Уманському району від отриманих поранень загинула жінка 1961 року народження. Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. Вона померла в лікарні.

У Черкаському районі атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються. Окрім того, "шахед" поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Пожежу вже ліквідували. Один травмований. Від госпіталізації відмовився.

У приватному секторі Черкас уламками БпЛА пошкоджено вікна житлового будинку та в будівлі ДЮСШ.