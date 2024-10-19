​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
Зеленський підтвердив повернення з полону 95 захисників (доповнено)
Зеленський підтвердив повернення з полону 95 захисників (доповнено)
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Черкаській області, є жертви

Внаслідок масованого удару по Уманському району загинула жінка.

РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Черкаській області, є жертви
обстріли Черкаської області
Фото: ДСНС України

Російська армія атакувала енергетичну систему Черкаської області. Зафіксовано кілька влучань, відомо про загиблих та постраждалих.

Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"За попередньою інформацією, загалом силами ППО та РЕБ-протидії знищено 41 БПЛА противника та 2 ракети. Однак маємо декілька влучань, а також наслідки через падіння уламків", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок масованого удару по Уманському району від отриманих поранень загинула жінка 1961 року народження. Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. Вона померла в лікарні.

У Черкаському районі атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються. Окрім того, "шахед" поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Пожежу вже ліквідували. Один травмований. Від госпіталізації відмовився. 

У приватному секторі Черкас уламками БпЛА пошкоджено вікна житлового будинку та в будівлі ДЮСШ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies