Уночі РФ завдала авіаудару по громаді Сумщини, семеро людей поранені (оновлено)

У ніч на 19 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумщини, застосувавши КАБи та "Шахеди".

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Внаслідок ворожої атаки, попередньо поранення отримали семеро людей. Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів Шосткинщини", — ідеться у повідомленні.

Доповнення. За вказівкою "Укренерго" о 8:57 у частині Сумської області запровадили аварійні відключення. Введені графіки аварійних відключень із 1 по 5 черги.

Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.

На місцях влучань працюють всі необхідні служби. Розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки ворога.Електропостачання частково відновлено.

За інформацією ОВА, засобами ППО знищено три російські ударні дрони.

Напередодні в Сумській області ворог атакував рятувальників: через повторний удар пошкоджено пожежний автомобіль.