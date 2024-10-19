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За добу росіяни атакували Запорізьку область понад 240 разів

Мирні жителі не постраждали.

За добу росіяни атакували Запорізьку область понад 240 разів
наслідки російських атак на Запорізьку область
Фото: Іван Федоров

За добу російська армія завдала 243 удари по 7 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"124 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. 9 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Малу Токмачку, Роботине, Новоандріївку та Малинівку. 110 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного", — ідеться у повідомленні.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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