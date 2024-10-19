В результаті ракетної атаки у Одесі пошкоджені житлові будинки

В ніч на 19 жовтня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одесі.
Про це повідомила міська влада Одеси.
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару було пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків.
В.о. Одеського міського голови Олександр Філатов повідомив, що наразі інформація про загиблих та постраждалих осіб не надходила.
Зазначається, що після виконання завдань оперативними службами до роботи будуть залучені комунальні служби.
- Уранці 14 жовтня російська армія атакувала Одеську область балістикою. Відомо про одного загиблого і вісьмох поранених.
- 7 жовтня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі.