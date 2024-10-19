Кабінет пацієнта запускатимуть до кінця року в три етапи – Карчевич
Кабінет пацієнта запускатимуть до кінця року в три етапи – Карчевич
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Орбан заявив, що План перемоги України "викликав у нього жах"
Орбан заявив, що План перемоги України "викликав у нього жах"
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
ГоловнаСуспільствоВійна

В результаті ракетної атаки у Одесі пошкоджені житлові будинки

Наразі інформація про загиблих та постраждалих не надходила. 

В результаті ракетної атаки у Одесі пошкоджені житлові будинки
Наслідки російського ракетного удару по Одесі 18 жовтня 2024 року
Фото: Скріншот з відео

В ніч на 19 жовтня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одесі.

Про це повідомила міська влада Одеси.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару було пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків. 

В.о. Одеського міського голови Олександр Філатов повідомив, що наразі інформація про загиблих та постраждалих осіб не надходила.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Зазначається, що після виконання завдань оперативними службами до роботи будуть залучені комунальні служби.

  • Уранці 14 жовтня російська армія атакувала Одеську область балістикою. Відомо про одного загиблого і вісьмох поранених.
  • 7 жовтня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies