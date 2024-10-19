В результаті ракетної атаки у Одесі пошкоджені житлові будинки

Наразі інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Наслідки російського ракетного удару по Одесі 18 жовтня 2024 року

В ніч на 19 жовтня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одесі.

Про це повідомила міська влада Одеси.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару було пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків.

В.о. Одеського міського голови Олександр Філатов повідомив, що наразі інформація про загиблих та постраждалих осіб не надходила.

Зазначається, що після виконання завдань оперативними службами до роботи будуть залучені комунальні служби.