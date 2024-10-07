Сьогодні, 7 жовтня, росіяни атакували Одесу балістичними ракетами.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі”, - написав Кіпер.

Він додав, що постраждали пʼятеро іноземних громадян, четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один - легкого. Пораненим надається необхідна медична допомога.

Начальник ОВА наголосив, що таким чином росіяни намагаються зірвати роботу українського зернового коридору.