Росіяни обстріляли Слов’янськ Донецької області, серед поранених діти (оновлено)

Російські війська вдарили по місту Слов'янськ Донецької області. Внаслідок обстрілу щонайменше 5 людей зазнали поранень.

Оновлення. Станом на 20:00 відомо, що 1 людина загинула і 6 поранені внаслідок обстрілу Слов'янська. Серед поранених — 2-річна і 13-річна дівчата, обидві в задовільному стані.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За інформацією Філашкіна, щонайменше 5 людей отримали поранення через російський обстріл Слов'янська. Серед поранених — 2-річна дівчинка, вона отримала незначні поранення і доставлена до лікарні.

"Росіяни обстріляли місто сьогодні ввечері. Пошкоджені 6 багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівлю і 2 автомобілі", — додає очільник ОВА.

На місці працюють органи влади та відповідні служби.