На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Слов’янськ Донецької області, серед поранених діти (оновлено)

Внаслідок обстрілу поранень зазнали шестеро людей. Одна людина загинула.

Росіяни обстріляли Слов’янськ Донецької області, серед поранених діти (оновлено)
Фото: Вадим Філашкін

Російські війська вдарили по місту Слов'янськ Донецької області. Внаслідок обстрілу щонайменше 5 людей зазнали поранень.

Оновлення. Станом на 20:00 відомо, що 1 людина загинула і 6 поранені внаслідок обстрілу Слов'янська. Серед поранених — 2-річна і 13-річна дівчата, обидві в задовільному стані.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За інформацією Філашкіна, щонайменше 5 людей отримали поранення через російський обстріл Слов'янська. Серед поранених — 2-річна дівчинка, вона отримала незначні поранення і доставлена до лікарні.

"Росіяни обстріляли місто сьогодні ввечері. Пошкоджені 6 багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівлю і 2 автомобілі", — додає очільник ОВА.

На місці працюють органи влади та відповідні служби.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies