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Україна до кінця року запустить залізничне сполучення зі Словаччиною

Залізничне сполучення стане можливим зі зручною пересадкою в Чопі. У роботі – будівництво вузької колії до Ужгорода.

Україна до кінця року запустить залізничне сполучення зі Словаччиною
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Україна та Словаччина обговорили розбудову автомобільного та залізничного сполучення між двома країнами.

Про це за підсумками міжурядових консультацій повідомив заступник міністра з розвитку громад та територій України Сергій Деркач. 

"Наприкінці року плануємо з’єднати Київ з основними словацькими містами – Братиславою та Кошице. Залізничне сполучення стане можливим зі зручною пересадкою в Чопі. У роботі – будівництво вузької колії до Ужгорода. Це дасть можливість забезпечити пасажирське сполучення Братислава – Чоп власне до Ужгорода. У графіку руху на 2025-26 роки плануємо запустити цей напрямок", - написав він у фейсбуці.

Також, зазначив Деркач, у планах – розвиток пункту пропуску "Павлове – Матіовце". Наразі він працює як вантажний. Домовились змінити профільну угоду, щоб використовувати його як пасажирських.

Заступник міністра також розповів, що готується фінальний текст Угоди про спільний митний та прикордонний контроль а автомобільних пунктах пропуску. Наразі текст у словацької сторони.

"Домовились розширити пункт пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» для пішоходів. Паралельно з цим працюємо над його модернізацією. Зі свого боку ведемо роботи щодо реконструкції наявного та будівництва нового пасажирського терміналу. Розмежуємо рух вантажного та пасажирського транспорту. Це дозволить збільшити пропускну спроможність. Також працюємо над збільшенням вантажопідйомності для пункту пропуску «Малий Березний – Убля». Прагнемо щоб його перетинали вантажівки до 5 тонн. Словацька сторона наразі вивчає таку можливість зі свого боку. Це дозволить розвантажити рух на “Ужгороді”", - додав Деркач.

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