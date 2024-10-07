Захисники 3 штурмової бригади звільнили чотирьох полонених і відбили позиції у ворога в Харківській області

Військові розповіли про вдалу операцію зі звільнення колег з іншої бригади.

Бійці 3 окремої штурмової бригади відбили позиції, ліквідували ДРГ ворога і звільнили полонених у Харківській області.

Серед звільнених – кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу, повідомили в Telegram 3 штурмової.

"Після стабілізаційних дій ворога було відкинуто, а положення сил бригади на займаній ділянці фронту – відновлено", – повідомили військові.

Тактична група "Кремінна" уточнила, що полоненими були четверо українських військових з іншої бригади, які потрапили в засідку ворога на Лиманському напрямку. Чергові третьої штурмової помітили, що ті не досягли точки призначення і зникли зі зв'язку. Командир батальйону 3 штурмової бригади наказав групі швидкого реагування знищити ДРГ і звільнити полонених.

"Миттєво повантажившись на броньовану машину М113, штурмова група помчала до місця події. Противника досягли в момент, коли він вже наближався до своїх позицій. Військовослужбовці Третьої штурмової з ходу вступили в бій, зв’язавши противника вогнем. Облишивши полонених, ворог змушений був відстрілюватись", – повідомили в тактичній групі "Кремінна".

ДРГ ворога, яке взяло в полон українців, складалося з десяти осіб. Після втечі росіян звільнені з полону військові самостійно дісталися позицій.