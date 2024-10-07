Гауляйтеру "ЛНР" Пасічнику заочно присудили 15 років в’язниці

Після ретельнішого розслідування суд збільшив термін позбавлення волі на три роки.

Гауляйтеру терористичної організації "ЛНР" Леоніду Пасічнику після проведення більш ретельного розслідування Службою безпеки України суд збільшив термін позбавлення волі на три роки – його засудили до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області.

"1 липня 2024 року Пасічника було визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також у колабораційній діяльності та засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", — ідеться у повідомленні. Прокуратура оскаржила цей вирок в апеляційній інстанції через невідповідність призначеного покарання ступені тяжкості злочину та м’якість призначеного покарання.

За даними досудового розслідування СБУ, Пасічник з 2018 року на "посаді глави ЛНР" створював умови для анексії РФ частини території України.

Напередодні 24 лютого 2022 року він підписав так званий "договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між терористичною "ЛНР" та державою-аресором.

Кремль використав цей "правовий акт" як формальний привід для широкомасштабного вторгнення в Україну.

"За вказівкою кремля, у вересні 2022 р. Пасічник підписав "закон" про входження "лнр" до складу рф та провів на захопленій ворогом території псевдореферендум", — додають в СБУ.

У подальшому Пасічник брав участь у підписанні з Путіним "угоди" про приєднання окупованого регіону до РФ. У 2023 році він організував участь тимчасово захоплених громад Луганщини у російських "виборах до законодавчих органів влади".

За результатом розгляду апеляційної скарги судове рішення першої інстанції скасовано.

Гауляйтера Луганщини визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України);

ч.2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні виборів на тимчасово окупованій території за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 111-1 (добровільне обрання до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території).

Пасічника засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.