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СБУ затримала у Харкові чергову інформаторку РФ, яка зливала локації Сил оборони

Зловмисниця публікувала закриті відомості у Телеграм-каналі, який російські спецслужби використовували для збирання розвідданих про дислокацію підрозділів ЗСУ.

СБУ затримала у Харкові чергову інформаторку РФ, яка зливала локації Сил оборони

Служба безпеки затримала у Харкові ще інформаторку Росії, яка “зливала” в один із Телеграм-каналів локації Сил оборони, йдеться у пресрелізі Служби безпеки.

Насамперед мова йде про місця зосередження та маршрути руху українських захисників, а також місця їх тимчасового перебування.

Як встановило розслідування, фігуранткою є 44-річна місцева жителька, яка працює у сфері громадського транспорту.

Під час виконання службових обов'язків жінка приховано фіксувала час та місця, де перебували військовослужбовці окремих підрозділів Збройних Сил України.

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У режимі онлайн вона готувала текстові повідомлення із зазначенням локацій Сил оборони. 

Потім зловмисниця публікувала закриті відомості у Телеграм-каналі, який російські спецслужби використовували для збирання розвідданих про дислокацію підрозділів ЗСУ.

Співробітники Служби безпеки задокументували підривну діяльність фігурантки і затримали її у власному помешканні. У затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинів.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

  • Раніше в СБУ повідомили про затримання ще двох учасників агентурної мережі ФСБ, яку викрили у серпні цього року на Дніпропетровщині. Коригувальниками виявилися 56-річний керівник охорони одного з місцевих підприємств та 48-річна безробітна, яка проживала у передмісті Дніпра.
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