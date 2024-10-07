Армія оборони Ізраїлю завдала нових авіаударів по Смузі Гази та Бейруту

ЦАХАЛ стверджує, що в Газі вдарив по цілях по всій території, включно з лікарнею, яку використовували бойовики ХАМАСу.

Розчищення завалів після удару Ізраїлю по передмістю Бейрута, 21 вересня 2024 року

Армія оборони Ізраїлю завдала нових авіаударів по Смузі Гази та столиці Лівану Бейруту, повідомляє BBC.

ЦАХАЛ стверджує, що в Газі вдарив по цілях по всій смузі, включно з лікарнею, яку, за словами військових, використовували бойовики ХАМАСу.

Також потужні вибухи прогриміли у південному передмісті Бейруту. Ізраїль каже про потрапляння у склади зброї угруповання “Хезболла”. Місцеві ЗМІ інформують про атаку на околиці Ксарнаби на сході Лівану, а також рейд на світанку між південними містами Зраріє та Брайка.

Водночас повідомляється, що десятеро людей отримали поранення в Ізраїлі від ракет, випущених з Лівану в неділю. Окрім того, ЦАХАЛ заявляє, що щонайменше чотири атаки з Гази в понеділок.

Сьогодні люди в Ізраїлі та в усьому світі згадують минулорічні атаки ХАМАСу на країну 7 жовтня, під час яких терористи вбили 1200 людей і взяли у заручники 251.

За даними міністерства охорони здоров’я ХАМАСу, відтоді під час ізраїльської кампанії в Газі було вбито майже 42 000 людей.