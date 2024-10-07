Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Відзавтра в Україні підвищиться вартість оформлення документів
Відзавтра в Україні підвищиться вартість оформлення документів
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
ГоловнаСвіт

Армія оборони Ізраїлю завдала нових авіаударів по Смузі Гази та Бейруту

ЦАХАЛ стверджує, що в Газі вдарив по цілях по всій території, включно з лікарнею, яку використовували бойовики ХАМАСу.

Армія оборони Ізраїлю завдала нових авіаударів по Смузі Гази та Бейруту
Розчищення завалів після удару Ізраїлю по передмістю Бейрута, 21 вересня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю завдала нових авіаударів по Смузі Гази та столиці Лівану Бейруту, повідомляє BBC.

ЦАХАЛ стверджує, що в Газі вдарив по цілях по всій смузі, включно з лікарнею, яку, за словами військових, використовували бойовики ХАМАСу.

Також потужні вибухи прогриміли у південному передмісті Бейруту. Ізраїль каже про потрапляння у склади зброї угруповання “Хезболла”. Місцеві ЗМІ інформують про атаку на околиці Ксарнаби на сході Лівану, а також рейд на світанку між південними містами Зраріє та Брайка.

Водночас повідомляється, що десятеро людей отримали поранення в Ізраїлі від ракет, випущених з Лівану в неділю. Окрім того, ЦАХАЛ заявляє, що щонайменше чотири атаки з Гази в понеділок.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Сьогодні люди в Ізраїлі та в усьому світі згадують минулорічні атаки ХАМАСу на країну 7 жовтня, під час яких терористи вбили 1200 людей і взяли у заручники 251. 

За даними міністерства охорони здоров’я ХАМАСу, відтоді під час ізраїльської кампанії в Газі було вбито майже 42 000 людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies