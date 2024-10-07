Армія оборони Ізраїлю завдала нових авіаударів по Смузі Гази та Бейруту

Армія оборони Ізраїлю завдала нових авіаударів по Смузі Гази та столиці Лівану Бейруту, повідомляє BBC.
ЦАХАЛ стверджує, що в Газі вдарив по цілях по всій смузі, включно з лікарнею, яку, за словами військових, використовували бойовики ХАМАСу.
Також потужні вибухи прогриміли у південному передмісті Бейруту. Ізраїль каже про потрапляння у склади зброї угруповання “Хезболла”. Місцеві ЗМІ інформують про атаку на околиці Ксарнаби на сході Лівану, а також рейд на світанку між південними містами Зраріє та Брайка.
Водночас повідомляється, що десятеро людей отримали поранення в Ізраїлі від ракет, випущених з Лівану в неділю. Окрім того, ЦАХАЛ заявляє, що щонайменше чотири атаки з Гази в понеділок.
Сьогодні люди в Ізраїлі та в усьому світі згадують минулорічні атаки ХАМАСу на країну 7 жовтня, під час яких терористи вбили 1200 людей і взяли у заручники 251.
За даними міністерства охорони здоров’я ХАМАСу, відтоді під час ізраїльської кампанії в Газі було вбито майже 42 000 людей.
- Вчора Армія оборони Ізраїлю заявила про початок нової наземної операції на півночі Смуги Гази в місті Джабалія. Операція ЦАХАЛу спрямована, аби перешкодити спробам ХАМАСу відновити свої позиції в цьому районі.
- Раніше Guardian писав, що Ізраїль “готує відповідь” на обстріл з боку Ірану на річницю терактів ХАМАС 7 жовтня.