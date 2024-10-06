​Умєров обговорив із міністром оборони Нідерландів постачання озброєння для F-16

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з міністром оборони Королівства Нідерланди Рубеном Брекельмансом зміцнення співробітництва в межах авіаційної коаліції, зокрема - щодо навчання екіпажів та постачання озброєння і запчастин для літаків.

Про це Умєров повідомив у Telegram.



"Щиро вдячний за комплексну допомогу, яку Нідерланди надають для захисту від російської агресії. Літаки F-16 у нашому небі – свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду Королівства", - написав він.

Умєров також повідомив, що домовився із Брекельмансом зміцнювати співпрацю в межах авіаційної коаліції. Зокрема, щодо навчання екіпажів та поставок озброєння і запчастин для літаків.

"Разом з командою закликали партнерів ще більше інвестувати в українське оборонне виробництво", - додав він.

Як повідомлялося, сьогодні міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час неанонсованого візиту до України відвідав Харків.

Нідерланди надали Україні значну військову допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, бойові машини: танки Т-72 (45 одиниць), броньовані гусеничні машини YPR (196 одиниць), розвідувальні машини Fennek і гусеничні машини Viking. Системи вогневої підтримки: самохідні гаубиці PzH 2000 (вісім одиниць) та 120-мм міномети. Системи протиповітряної оборони: дві пускові установки ЗРК Patriot з відповідними ракетами, мобільні зенітні гарматні системи MR-2 (100 одиниць), ракети та ракетні комплекси протиповітряної оборони, такі як Stinger.