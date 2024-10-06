У Румунії Верховний суд зняв проросійську кандидатку Шошоаке з президентських перегонів

Верховний суд Румунії виключив проросійську ультраправу кандидатку Діану Шошоаке зі списку кандидатів у президенти на майбутніх виборах.

Про це повідомляє Reuters.

Румунія має провести президентські вибори 24 листопада і 8 грудня (два тура), а між ними відбудуться парламентські.

У суботу Конституційний суд країни зустрівся, щоб обговорити юридичні претензії, висунуті проти шістьох кандидатів. Він відхилив п'ять, але прийняв скаргу проти Шошоаке, не пояснивши свого рішення. Зазначається, що зазвичай суд оприлюднює детальні пояснення своїх рішень пізніше.

Шошоаке, яка під час винесення рішення вела пряму трансляцію на Facebook, заявила своїм підписникам, що "американці, євреї та Європейський Союз змовилися сфальсифікувати румунські вибори ще до їх початку».

Раніше повідомлялося, що взяти участь у президентських виборах планували близько 20 політиків. Серед них - Діана Шошоаке, лідерка "SOS Румунія" - невеликої ультранаціоналістичної євроскептичної опозиційної партії, яка несподівано здобула два місця в Європейському парламенті в червні.

Хоча роль президента у Румунії здебільшого церемоніальна, до його повноважень входить висунення кандидатури прем'єр-міністра після виборів і призначення суддів і прокурорів. Вони також включають нагляд за зовнішньою політикою.