Ймовірний наступний лідер “Хезболли” не виходить на зв'язок, - ЗМІ

Перед тим Ізраїль завдав авіаудару по південному передмісті Бейрута.

Потенційний наступник убитого лідера "Хезболли" Хасана Насралли, Хашем Сафіддін, не виходить на зв'язок після ізраїльського авіаудару.

Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на джерело в ліванських службах безпеки.

Зазначається, що ізраїль здійснив великий удар по південному передмісті Бейрута ввечері в четвер. При цьому ізраїльські офіційні особи заявили, що вони націлилися на Хашема Сафіддіна в підземному бункері.

За даними джерел, через ізраїльські удари рятувальники не можуть обшукувати місце атаки.

“Хезболла” поки що не коментувала цю інформацію.

Водночас, ізраїльський підполковник Надав Шошані повідомив, що військові все ще оцінюють результати авіаударів, які були націлені на штаб-квартиру розвідки “Хезболли”.