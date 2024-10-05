Ймовірний наступний лідер “Хезболли” не виходить на зв'язок, - ЗМІ

Потенційний наступник убитого лідера "Хезболли" Хасана Насралли, Хашем Сафіддін, не виходить на зв'язок після ізраїльського авіаудару.
Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на джерело в ліванських службах безпеки.
Зазначається, що ізраїль здійснив великий удар по південному передмісті Бейрута ввечері в четвер. При цьому ізраїльські офіційні особи заявили, що вони націлилися на Хашема Сафіддіна в підземному бункері.
За даними джерел, через ізраїльські удари рятувальники не можуть обшукувати місце атаки.
“Хезболла” поки що не коментувала цю інформацію.
Водночас, ізраїльський підполковник Надав Шошані повідомив, що військові все ще оцінюють результати авіаударів, які були націлені на штаб-квартиру розвідки “Хезболли”.
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Ізраїль заявив, що під час удару по Бейруту також ліквідував високопоставленого керівника розвідки “Хезболли”, а вночі 29 вересня відбулася атака по десятках об'єкті терористичного угруповання у Лівані.
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"Хезболла" згодом підтвердила смерть Насралли.
- Заступник голови "Хезболли" Наїм Кассем заявив, що ліванське бойове угруповання готове продовжувати боротьбу з Ізраїлем і готове до тривалої війни.