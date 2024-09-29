ЦАХАЛ заявив про ураження десятків об'єктів "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю атакувала склади зі зброєю та будівлі, які використовували терористи.

Ситуація на кордоні Лівану та Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю заявила про нічну атаку по десятках об'єкті терористичного угруповання "Хезболла" в Лівані.

Про це пише The Times of Israel.

За інформацією ЦАХАЛу, атака була спрямована на ракетні установки, що були націлені у бік Ізраїлю, а також будівлі, які використовувалися "Хезболлою", включно з місцями зберігання зброї угрупованням.

Також Армія оборони публікує в мережі "Х" кадри ударів по об'єктах "Хезболли".

דובר צה״ל מודיע כי אתמול, צה״ל חיסל את המחבל נביל קאווק, מפקד יחידת הביטחון המונע של חיזבאללה וחבר המועצה המרכזית של חיזבאללה.



מטוסי קרב של חיל-האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, תקפו וחיסלו את המחבל נביל קאווק.



המחבל קאווק נחשב למקורב לצמרת ארגון הטרור חיזבאללה, ועסק באופן ישיר… — Israeli Air Force (@IAFsite) September 29, 2024