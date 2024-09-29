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ЦАХАЛ заявив про ураження десятків об'єктів "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю атакувала склади зі зброєю та будівлі, які використовували терористи.

ЦАХАЛ заявив про ураження десятків об'єктів "Хезболли"
Ситуація на кордоні Лівану та Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю заявила про нічну атаку по десятках об'єкті терористичного угруповання "Хезболла" в Лівані.

Про це пише The Times of Israel.

За інформацією ЦАХАЛу, атака була спрямована на ракетні установки, що були націлені у бік Ізраїлю, а також будівлі, які використовувалися "Хезболлою", включно з місцями зберігання зброї угрупованням.

Також Армія оборони публікує в мережі "Х" кадри ударів по об'єктах "Хезболли".

  • Раніше в суботу Ізраїль заявив, що убив Насраллу під час авіаудару по південному передмісті Бейрута. "Хезболла" підтвердила смерть Насралли.
  • Перед цим ЦАХАЛ заявив про знищення командира ракетного підрозділу «Хезболла» Мухаммеда Ісмаїла, його заступника Хусейна Ісмаїла та ще кількох командирів під час останнього удару по Бейруту.
  • Також Ізраїль ліквідував у Бейруті начальника військово-повітряних сил “Хезболли”.
  • Перед цим Ізраїль атакував близько 300 об'єктів "Хезболли" в Лівані.
  • Ситуація між Ізраїлем та "Хезболлою" загострилася після того, як майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів.
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