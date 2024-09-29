ЦАХАЛ заявив про ураження десятків об'єктів "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю заявила про нічну атаку по десятках об'єкті терористичного угруповання "Хезболла" в Лівані.
Про це пише The Times of Israel.
За інформацією ЦАХАЛу, атака була спрямована на ракетні установки, що були націлені у бік Ізраїлю, а також будівлі, які використовувалися "Хезболлою", включно з місцями зберігання зброї угрупованням.
Також Армія оборони публікує в мережі "Х" кадри ударів по об'єктах "Хезболли".
דובר צה״ל מודיע כי אתמול, צה״ל חיסל את המחבל נביל קאווק, מפקד יחידת הביטחון המונע של חיזבאללה וחבר המועצה המרכזית של חיזבאללה.— Israeli Air Force (@IAFsite) September 29, 2024
מטוסי קרב של חיל-האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, תקפו וחיסלו את המחבל נביל קאווק.
המחבל קאווק נחשב למקורב לצמרת ארגון הטרור חיזבאללה, ועסק באופן ישיר…
- Раніше в суботу Ізраїль заявив, що убив Насраллу під час авіаудару по південному передмісті Бейрута. "Хезболла" підтвердила смерть Насралли.
- Перед цим ЦАХАЛ заявив про знищення командира ракетного підрозділу «Хезболла» Мухаммеда Ісмаїла, його заступника Хусейна Ісмаїла та ще кількох командирів під час останнього удару по Бейруту.
- Також Ізраїль ліквідував у Бейруті начальника військово-повітряних сил “Хезболли”.
- Перед цим Ізраїль атакував близько 300 об'єктів "Хезболли" в Лівані.
- Ситуація між Ізраїлем та "Хезболлою" загострилася після того, як майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів.