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У Пакистані розбився гелікоптер з російськими пілотами на борту

Відомо про щонайменше шістьох загиблих.

У Пакистані розбився гелікоптер з російськими пілотами на борту
Фото: https://news.az

Щонайменше шестеро людей загинули сьогодні внаслідок аварії чартерного вертольота на півночі Пакистану, пише Reuters з посиланням на джерела.

Відомо, що гелікоптер був зафрахтований приватною компанією в північній провінції Хайбер-Пахтунхва.

Він розбився незабаром після зльоту в нестабільному районі Північного Вазірістану поблизу афганського кордону.

На борту було близько 14 пасажирів, зокрема російські пілоти.

Вісім людей отримали травми унаслідок аварії, їх госпіталізували.

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За останнє десятиліття збройні сили Пакистану та сектор цивільної авіації зазнали кількох авіакатастроф. У 2022 році військовий гелікоптер розбився на навчаннях в Хайбер-Пахтунхва, загинули обидва його пілоти.

У 2020 році літак Airbus Pakistan International Airlines впав на багатолюдний житловий район південного міста Карачі, убивши більшість із 99 людей, які перебували на борту.

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