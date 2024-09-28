У Пакистані розбився гелікоптер з російськими пілотами на борту

Щонайменше шестеро людей загинули сьогодні внаслідок аварії чартерного вертольота на півночі Пакистану, пише Reuters з посиланням на джерела.

Відомо, що гелікоптер був зафрахтований приватною компанією в північній провінції Хайбер-Пахтунхва.

Він розбився незабаром після зльоту в нестабільному районі Північного Вазірістану поблизу афганського кордону.

На борту було близько 14 пасажирів, зокрема російські пілоти.

Вісім людей отримали травми унаслідок аварії, їх госпіталізували.

За останнє десятиліття збройні сили Пакистану та сектор цивільної авіації зазнали кількох авіакатастроф. У 2022 році військовий гелікоптер розбився на навчаннях в Хайбер-Пахтунхва, загинули обидва його пілоти.

У 2020 році літак Airbus Pakistan International Airlines впав на багатолюдний житловий район південного міста Карачі, убивши більшість із 99 людей, які перебували на борту.