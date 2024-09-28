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ЄС планує 4 жовтня проголосувати за тарифи на електромобілі з Китаю

Голосування раніше відклали на тлі переговорів з Пекіном щодо спроби напрацювати рішення, яке б дозволило уникнути нових зборів.

ЄС планує 4 жовтня проголосувати за тарифи на електромобілі з Китаю
Фото: Bloomberg

Європейський Союз планує 4 жовтня проголосувати за те, чи вводити мита до 45% на імпортні електромобілі, виготовлені в Китаї. Дата водночас може змінитися.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Відомо, що країни-члени отримали проєкт регламенту щодо запропонованих заходів. Голосування раніше відклали на тлі переговорів з Пекіном щодо спроби напрацювати рішення, яке б дозволило уникнути нових зборів.

Переговори між двома сторонами можуть продовжуватися, навіть якщо ЄС схвалить запровадження тарифів. 

Раніше розслідування Європейської комісії виявило, що Китай несправедливо субсидує свою галузь електромобілів і що тарифи необхідні, аби європейські виробники не опинилися в невигідному становищі.

Пекін заперечує будь-яку нечесну діяльність зі свого боку та пригрозив запровадити відповідні мита на європейські продукти, такі як молочні продукти, бренді та свинина, а також на автомобілі з великими двигунами.

Голосування відкриє шлях для нових мит у розмірі близько 35%, які запрацюють з листопада на п’ять років, якщо кваліфікована більшість ‒ 15 держав-членів ЄС, що представляють 65% населення блоку ‒ не виступить проти цього кроку. Нові тарифи будуть доповнювати актуальну ставку в 10%.

Низка країн блоку, включно з Німеччиною та Іспанією, застерегли від запровадження мит, заявивши, що це може спровокувати торговельну війну. Китай є другим за величиною торговим партнером Європи. Торік торгівля між сторонами 739 мільярдів євро.

  • Раніше Китай подав скаргу до механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі (СОТ) через рішення Європейського Союзу запровадити мита на китайські електромобілі. 
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