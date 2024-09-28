Понад три мільйони будинків і підприємств через шторм були знеструмлені на південному сході країни.

Щонайменше 43 людини загинули, мільйони залишилися без світла в п'ятницю через ураган "Хелен", який пронісся південним сходом США.

Про це інформує ВВС.

За даними Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), ураган «Хелен» віднесли до четвертої категорії. Він розпочався у Флориді, і потім рушив на північ до штату Джорджія та Кароліна.

Національний центр спостереження за ураганами (NHC) повідомив, що штормовий нагін – підвищення рівня води, спричинене переважно сильним вітром, що дме воду до берега – досяг понад 4,5 м над рівнем землі в деяких частинах узбережжя Флориди. Цей ураган став 14-м за потужністю, який обрушився на США з початку спостережень. Його ширина складала близько 675 км.

Фото: EPA/UPG Наслідки урагану "Хелен" у США ураган, США

Страховики кажуть, що збитки, завдані штормом, можуть cтановити мільйрди доларів.

З п'ятниці у Флориді загинуло щонайменше вісім людей, у тому числі щонайменше п'ять людей у прибережному окрузі Пінеллас. Згодом шторм продовжив шлях на північ до штату Джорджія, в результаті чого загинуло щонайменше 15 осіб.

У Південній Кароліні загинули щонайменше 17 людей, а у сусідній Північній Кароліні під час шторму загинули щонайменше дві людини. Одна людина також загинула у Вірджинії.

Фото: EPA/UPG Наслідки урагану "Хелен" у США

Понад три мільйони будинків і підприємств через шторм були знеструмлені на південному сході країни.

Спецслужби рятують людей, використовуючи гелікоптери, човни та великі транспортні засоби.

У п'ятницю в штаті Теннессі 58 пацієнтів і персонал залишилися на даху лікарні в місті Ервін. Швидка течія води з річки Нолічукі не дозволяла човнам проводити рятувальні операції, а сильний вітер перешкоджав роботі гелікоптерів. Пізніше групу вивезли в безпечне місце після того, як втрутилися вертольоти Національної гвардії Теннессі та поліції штату Вірджинія.

Фото: EPA/UPG Наслідки урагану "Хелен" у США

У липні Штатами пронісся ураган "Берил". Тоді загинули семеро американців.

У 2022 році ураган “Ян” у Флориді забрав життя щонайменше 81 особи.

Чиновники попереджають, що наслідки шторму ще тривають, і закликали жителів залишатися пильними. Подекуди ще можуть пройти сильні дощі та є небезпека зсувів.