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Через ураган "Хелен" у США загинули щонайменше 43 людини

Понад три мільйони будинків і підприємств через шторм були знеструмлені на південному сході країни.

Через ураган "Хелен" у США загинули щонайменше 43 людини
Наслідки урагану "Хелен" у США
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 43 людини загинули, мільйони залишилися без світла в п'ятницю через ураган "Хелен", який пронісся південним сходом США.

Про це інформує ВВС. 

За даними Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), ураган «Хелен» віднесли до четвертої категорії. Він розпочався у Флориді, і потім рушив на північ до штату Джорджія та Кароліна. 

Національний центр спостереження за ураганами (NHC) повідомив, що штормовий нагін – підвищення рівня води, спричинене переважно сильним вітром, що дме воду до берега – досяг понад 4,5 м над рівнем землі в деяких частинах узбережжя Флориди. Цей ураган став 14-м за потужністю, який обрушився на США з початку спостережень. Його ширина складала близько 675 км.

Наслідки урагану &quot;Хелен&quot; у США ураган, США
Фото: EPA/UPG
Наслідки урагану "Хелен" у США ураган, США

Страховики кажуть, що збитки, завдані штормом, можуть cтановити мільйрди доларів. 

З п'ятниці у Флориді загинуло щонайменше вісім людей, у тому числі щонайменше п'ять людей у прибережному окрузі Пінеллас. Згодом шторм продовжив шлях на північ до штату Джорджія, в результаті чого загинуло щонайменше 15 осіб. 

У Південній Кароліні загинули щонайменше 17 людей, а у сусідній Північній Кароліні під час шторму загинули щонайменше дві людини. Одна людина також загинула у Вірджинії.

Наслідки урагану &quot;Хелен&quot; у США
Фото: EPA/UPG
Наслідки урагану "Хелен" у США

Понад три мільйони будинків і підприємств через шторм були знеструмлені на південному сході країни.

Спецслужби рятують людей, використовуючи гелікоптери, човни та великі транспортні засоби.

У п'ятницю в штаті Теннессі 58 пацієнтів і персонал залишилися на даху лікарні в місті Ервін. Швидка течія води з річки Нолічукі не дозволяла човнам проводити рятувальні операції, а сильний вітер перешкоджав роботі гелікоптерів. Пізніше групу вивезли в безпечне місце після того, як втрутилися вертольоти Національної гвардії Теннессі та поліції штату Вірджинія.

Наслідки урагану &quot;Хелен&quot; у США
Фото: EPA/UPG
Наслідки урагану "Хелен" у США
Чиновники попереджають, що наслідки шторму ще тривають, і закликали жителів залишатися пильними. Подекуди ще можуть пройти сильні дощі та є небезпека зсувів. 

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