Сили оборони Ізраїлю ліквідували командирів "Хезболли"

Військові Ізраїлю не уточнюють час та місце удару.

ЦАХАЛ заявляє про знищення на півдні Лівану командира ракетного підрозділу «Хезболла» Мухаммеда Ісмаїла, його заступника Хусейна Ісмаїла та ще кількох командирів під час останнього удару по Бейруту.

Про це повідомляє Times of Israel.

Військові не уточнюють, коли і де був завданий удар.

За даними ЦАХАЛу, командир ракетно-ракетною зброєю "Хезболли" був відповідальним за напади на Ізраїль під час війни, зокрема обстріл балістичними ракетами Тель-Авіва в середу.