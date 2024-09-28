Сили оборони Ізраїлю ліквідували командирів "Хезболли"

ЦАХАЛ заявляє про знищення на півдні Лівану командира ракетного підрозділу «Хезболла» Мухаммеда Ісмаїла, його заступника Хусейна Ісмаїла та ще кількох командирів під час останнього удару по Бейруту.
Про це повідомляє Times of Israel.
Військові не уточнюють, коли і де був завданий удар.
За даними ЦАХАЛу, командир ракетно-ракетною зброєю "Хезболли" був відповідальним за напади на Ізраїль під час війни, зокрема обстріл балістичними ракетами Тель-Авіва в середу.
- 27 вересня Армія оборони Ізраїлю атакували столицю Лівану Бейрут, де основною ціллю ЦАХАЛу став головний штаб "Хезболли".