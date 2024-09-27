У вересні 8,5 тис. громадян України працевлаштувалися на первинному ринку праці, пройшли навчання або стали самозайнятими.

У Німеччині збільшилась кількість українських біженців, які влаштовуються на роботу

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль розповів про те, як біженці з України працевлаштовуються у країні перебування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Міністр повідомив, що у вересні 8,5 тис. громадян України працевлаштувалися на первинному ринку праці, пройшли навчання або стали самозайнятими.

Це більш ніж удвічі більше, ніж у вересні 2023 року, отже ініціатива Job Turbo, спрямована на інтеграцію біженців на ринок праці, працює, наголосив Губертус Гайль.

В липні 2024 року близько 266 тис. з 700 тис. українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини, працювали. При цьому близько 213 тис. сплачували внески на соціальне страхування.

Уточнюється, що 53 тис. знайшли невелику роботу з неповним робочим днем.

Однією з перешкод для працевлаштування українців залишається плутанина з дозвільними процедурами для визнання професійних кваліфікацій у Німеччині. Також обмежуючим фактором у процесі працевлаштування є мова.

Втім, вже реалізуються програми з вивчення мови на робочому місці, тобто після початку роботи.