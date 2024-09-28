У Південній Африці унаслідок стрілянини загинуло 17 осіб, серед них діти

17 людей загинули внаслідок масової стрілянини у віддаленому південноафриканському місті Лусікісікі, злочинців шукають, пише BBC з посиланням на поліцію.

Правоохоронці повідомили, що об'єктом нападу стали два будинки. В одному місці загинули 12 жінок та один чоловік, а в іншому ‒ три жінки та один чоловік. Серед жертв є діти.

18-та жертва перебуває у критичному стані у лікарні.

Південноафриканські ЗМІ повідомляють, що жертви були родичами та сусідами. Люди зібралися, щоб підготуватися до традиційної траурної церемонії за матір'ю та дочкою, яких вбили торік.

Місцева влада інформує, що озброєні люди відкрили безладну стрілянину. Мотиви атаки не відомі, зловмисників шукають.

Фото: BBC