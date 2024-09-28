ЗМІ: верховного лідера Ірану Алі Хаменеї після ліквідації ватажка "Хезболли" перевезли у безпечне місце

Верховний лілер Іррану закликав мусульман до боротьби з Ізраїлем.

Після ліквідації Ізраїлем ватажка "Хезболли" Хасана Насралли, верховний лідер Ірану закликав мусульман боротися проти Ізраїлю. Водночас самого Алі Хаменеї перевезли у безпечне місце.

Про це пише Reuters.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї закликав мусульман "підтримати народ Лівану та "Хезболлу" всіма засобами і допомогти їм у протистоянні "безбожним режимом" (Ізраїлю)".

Два іранські чиновники повідомили Reuters, що верховного лідера Ірану Алі Хаменеї перевели в безпечне місце всередині країни з посиленими заходами безпеки.

Нагадаємо, внаслідок авіудару Сил оборони Ізраїлю по столиці Лівану Бейруту були ліквідовані лідер "Хезболли" Хасан Насралла, командир ракетного підрозділу "Хезболла" Мухаммед Ісмаїл, його заступник Хусейн Ісмаїл та ще кілька командирів.