США звинуватили Іран у спробі зриву президентських виборів і запровадили санкції

У США висунули кримінальні звинувачення трьом членам Корпусу вартових ісламської революції Ірану за спроби хакерських атак з метою зірвати президентські вибори в США, пише Reuters.
Так Вашингтон намагається протистояти спробам інших держав втрутитися у передвиборчі перегони перед днем голосування 5 листопада.
Крім того, американське Міністерство фінансів заявило про запровадження санкцій щодо семи членів Корпусу вартових ісламської революції.
У переліку - Масуд Джалілі і шість співробітників Emennet Pasargad - іранської компанії з кібербезпеки, раніше відомої як Net Peygard Samavat Company, яка намагалася втрутитися у президентські вибори у США у 2020 році.
- 27 вересня стало відомо, що у США Велике журі висунуло обвинувачення кільком іранцям у зв’язку зі зломом виборчої президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.
- У серпні кампанія Трампа підтвердила, що її зламали після того, як низка ЗМІ отримала внутрішні документи кампанії з анонімної електронної пошти, включно з дослідницьким досьє на сенатора Джей Д. Венса, напарника республіканця. У зломі звинуватили Тегеран.
- Раніше цього місяця служби безпеки США оприлюднили нетипову заяву, в якій йдеться, що іранці надіслали матеріали, вкрадені з кампанії колишнього президента, людям, пов’язаним із командою переобрання Джозефа Байдена (яка згодом перетворилася на кампанію Камалою Гарріс).