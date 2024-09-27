США звинуватили Іран у спробі зриву президентських виборів і запровадили санкції

У список потрапили, зокрема, співробітники іранської компанії з кібербезпеки, яка намагалася втрутитися у президентські вибори у США у 2020 році.

У США висунули кримінальні звинувачення трьом членам Корпусу вартових ісламської революції Ірану за спроби хакерських атак з метою зірвати президентські вибори в США, пише Reuters.

Так Вашингтон намагається протистояти спробам інших держав втрутитися у передвиборчі перегони перед днем голосування 5 листопада.

Крім того, американське Міністерство фінансів заявило про запровадження санкцій щодо семи членів Корпусу вартових ісламської революції.

У переліку - Масуд Джалілі і шість співробітників Emennet Pasargad - іранської компанії з кібербезпеки, раніше відомої як Net Peygard Samavat Company, яка намагалася втрутитися у президентські вибори у США у 2020 році.