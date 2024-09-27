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США звинуватили Іран у спробі зриву президентських виборів і запровадили санкції

У список потрапили, зокрема, співробітники іранської компанії з кібербезпеки, яка намагалася втрутитися у президентські вибори у США у 2020 році. 

США звинуватили Іран у спробі зриву президентських виборів і запровадили санкції
санкції проти Ірану

У США висунули кримінальні звинувачення трьом членам Корпусу вартових ісламської революції Ірану за спроби хакерських атак з метою зірвати президентські вибори в США, пише Reuters.

Так Вашингтон намагається протистояти спробам інших держав втрутитися у передвиборчі перегони перед днем голосування 5 листопада.

Крім того, американське Міністерство фінансів заявило про запровадження санкцій щодо семи членів Корпусу вартових ісламської революції.

У переліку - Масуд Джалілі і шість співробітників Emennet Pasargad - іранської компанії з кібербезпеки, раніше відомої як Net Peygard Samavat Company, яка намагалася втрутитися у президентські вибори у США у 2020 році. 

  • 27 вересня стало відомо, що у США Велике журі висунуло обвинувачення кільком іранцям у зв’язку зі зломом виборчої президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.
  • У серпні кампанія Трампа підтвердила, що її зламали після того, як низка ЗМІ отримала внутрішні документи кампанії з анонімної електронної пошти, включно з дослідницьким досьє на сенатора Джей Д. Венса, напарника республіканця. У зломі звинуватили Тегеран. 
  • Раніше цього місяця служби безпеки США оприлюднили нетипову заяву, в якій йдеться, що іранці надіслали матеріали, вкрадені з кампанії колишнього президента, людям, пов’язаним із командою переобрання Джозефа Байдена (яка згодом перетворилася на кампанію Камалою Гарріс).
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