Прем'єр Угорщини виправдав слова свого радника про протистояння Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав "помилкою" висловлювання свого радника, Балажа Орбана, який сказав, що Угорщина в 1956 році засвоїла історичний урок, коли до неї вдерлася армія Радянського Союзу, пише Politico. Він також сказав, що вони, "напевно, не робили б того, що зробив президент Зеленський 2,5 років тому, оскільки це безвідповідально", цитувала його ЄП.

Слова політика швидко набули резонансу, і його закликали піти у відставку. Але Віктор Орбан лише м'яко дорікнув своєму радникові та сказав, що значною мірою його неправильно зрозуміли.

"Маємо тримати голову ясною, тож коли ми говоримо про такі чутливі теми, нам потрібно бути дуже точними і не залишати сумнівів стосовно нашої позиції. Зараз мій політичний директор сформулював свої слова заплутано, що є помилкою в цьому контексті, оскільки наша спільнота вкорінена в революції 1956 року, і вона виросла з неї", – прокоментував голова угорського уряду.

Орбану також не сподобалася згадка війни Росії проти України поруч з угорською революцією.

Початок політичної кар'єри Орбана запам'ятався виступом у червні 1989 року на перепохованні прем'єра часів революції 1956 року Імре Надя. Його стратив комуністичний режим, підтримуваний Радянським Союзом. Тоді, 35 років тому, Орбан закликав армію совєтів вийти з Угорщини. Згодом він також висловлював антиросійські погляди. Але що далі він рухався до влади, то більше зближувався з Росією.

Революція 1956 року

Комуністи, які прийшли до влади в повоєнній Угорщині, проводили репресії. У 1956 році угорці вийшли з антикомуністичними протестами. Угорська влада пішла на деякі поступки протестувальникам, але це їх не вдовольнило. Офіційний Будапешт звернувся по допомогу до Москви, і вона допомогла: танками й солдатами, надісланими до країни. Ці війська доєдналися до вже наявної контингенту, що залишився в Угорщині після війни. Угорці не збиралися миритися з чужими солдатами, і протистояння переросло в криваві бої. Радянська армія розбила Будапешт та вбила декілька тисяч місцевих.