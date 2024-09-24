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ЗМІ: голова МЗС України Сибіга наступного тижня відвідає Угорщину

Очікується, що на перемовинах чільне місце займе закон про меншини.

ЗМІ: голова МЗС України Сибіга наступного тижня відвідає Угорщину
Андрій Сибіга
Фото: president.gov.ua

Наступного тижня до Будапешта прибуде новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Про це повідомляє видання Index.

Інформацію про прибуття глави української дипломатії до Будапешта повідомив міністр економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Очікується, що на перемовинах чільне місце займе закон про меншини. Сійярто вважає, що зміни до законодавства, ухвалені Україною, є недостатніми.

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В Угорщині сподіваються на прогрес під час перемовин з новим очільником МЗС України.

  • Сіярто поскаржився генсеку ОПЕК на Україну через санкції проти "Лукойлу".
  • 31 серпня в столиці Угорщини Будапешті відкрила свої двері перша державна двомовна середня школа та гімназія для українських дітей.
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