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FT: Пригожин використовував для здійснення платежів західні банки JPMorgan і HSBC

Пригожин і “Вагнер” закріпилися в Африці, скориставшись перевагами легальної фінансової системи.

FT: Пригожин використовував для здійснення платежів західні банки JPMorgan і HSBC
Фото: putinism.wordpress.com

Американський банківський холдинг JPMorgan Chase і британський банк HSBC попри санкції обробляли платежі для компаній Євгенія Пригожина в Африці.

Про це повідомляє The Financial Times.

Витік документів, отриманих вашингтонським мозковим центром Centre for Advanced Defence Studies, свідчить, що Пригожин, чий літак розбився минулого року після спроби заколоту проти президента Росії Володимира Путіна, зміг створити транснаціональну злочинну імперію, яка використовувала платіжні системи західних фінансових установ.

Зокрема, в серпні 2017 року Meroe Gold, суданська гірничодобувна компанія, яка була прикриттям для ПВК “Вагнер”, надіслала платіж із місцевого банківського рахунку через JPMorgan Chase як проміжний банк у Нью-Йорку продавцю в Китаї.

Інший рахунок-фактура того ж року показує, що Meroe Gold відправила оплату за дизельні генератори та запчастини китайській компанії через Hang Seng Bank, який є частиною HSBC Group.

Немає жодних доказів того, що ці банки знали, що вони обробляли транзакції, замовлені підставними структурами ПВК “Вагнер”, констатує The Financial Times.

Meroe Gold не перебувала під санкціями США на момент виплати, але сам Пригожин перебував під санкціями з 2016 року. У 2018 році Meroe Gold потрапила під санкції США за те, що нею “володів або контролював Пригожин” і компанія допомагала йому “експлуатувати природні ресурси Судану для особистої вигоди”.

C4ADS, який опублікувала звіт про витік документів, заявила, що транзакції показали, що Пригожин і “Вагнер” не змогли б закріпитися в Африці, не скориставшись перевагами легальної фінансової системи.

Зростання ПВК “Вагнер” у таких країнах, як Судан і Центральноафриканська Республіка, стало наслідком “зв’язку між законними та незаконними системами”, зазначає C4ADS.

Після смерті Пригожина в серпні 2023 року його бізнес в Африці поглинули структури, підпорядковані безпосередньо Міноборони Росії.

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