Раніше у вересні на країну зійшов тайфун “Ягі”, забравши життя майже 300 людей і знищивши майно на 1,6 мільярда доларів

У центральному В'єтнамі після катастрофічної повені загинули щонайменше три людини і понад 10 тисяч осіб евакуювали, повідомляє DW.

Повідомляється, що троє людей загинули в провінції Нгеан, потонувши під час раптової повені.

За даними Міністерства сільського господарства, з суботи близько 320 будинків зазнали пошкоджень, а понад 6300 гектарів посівів було знищено.

Принаймні 40 шкільних будівель у цьому районі також занурилися у воду.

За словами офіційних осіб провінції Тхань Хоа, понад 11 700 людей залишили свої будинки, шукаючи притулку у безпечніших містах.

Фото: EPA/UPG

В'єтнам зазнає подвійного удару

Раніше у вересні на В’єтнам зійшов тайфун “Ягі”, забравши життя майже 300 людей і знищивши майно на 1,6 мільярда доларів. Однак перш ніж країна змогла оговтатися від стихії, минулого тижня її вразив ще один сильний шторм, який приніс проливні дощі. Вода у річках піднялася до небезпечного рівня.

Деякі будинки на околицях столиці Ханоя залишаються частково затопленими понад два тижні після того, як “Ягі” вийшов на сушу. В’єтнам схильний до повеней, але вчені кажуть, що зміна клімату призводить до більш екстремальних погодних умов.