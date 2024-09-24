Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Вкладати пальці в чужі рани
Вкладати пальці в чужі рани
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
“Грифони” для України
“Грифони” для України
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
ГоловнаСвіт

У В'єтнамі після катастрофічної повені загинули щонайменше три людини, 10 тисяч осіб залишили будинки

Раніше у вересні на країну зійшов тайфун “Ягі”, забравши життя майже 300 людей і знищивши майно на 1,6 мільярда доларів

У В'єтнамі після катастрофічної повені загинули щонайменше три людини, 10 тисяч осіб залишили будинки
Фото: EPA/UPG

У центральному В'єтнамі після катастрофічної повені загинули щонайменше три людини і понад 10 тисяч осіб евакуювали, повідомляє DW.

Повідомляється, що троє людей загинули в провінції Нгеан, потонувши під час раптової повені.

За даними Міністерства сільського господарства, з суботи близько 320 будинків зазнали пошкоджень, а понад 6300 гектарів посівів було знищено.

Принаймні 40 шкільних будівель у цьому районі також занурилися у воду.

За словами офіційних осіб провінції Тхань Хоа, понад 11 700 людей залишили свої будинки, шукаючи притулку у безпечніших містах.

Фото: EPA/UPG

В'єтнам зазнає подвійного удару 

Раніше у вересні на В’єтнам зійшов тайфун “Ягі”, забравши життя майже 300 людей і знищивши майно на 1,6 мільярда доларів. Однак перш ніж країна змогла оговтатися від стихії, минулого тижня її вразив ще один сильний шторм, який приніс проливні дощі. Вода у річках піднялася до небезпечного рівня. 

Деякі будинки на околицях столиці Ханоя залишаються частково затопленими понад два тижні після того, як “Ягі” вийшов на сушу. В’єтнам схильний до повеней, але вчені кажуть, що зміна клімату призводить до більш екстремальних погодних умов.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies