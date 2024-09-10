Кількість загиблих від тайфуну у В'єтнамі зросла до 58

Міст у провінції Фу То знищило силою води.

Щонайменше 58 людей загинули та 40 зникли безвісти у В'єтнамі внаслідок руйнівної дії тайфуну Ягі, що дістався берега країни під час вихідних.

Як повідомляє Reuters, негода принесла рясні дощі та пориви вітру. Більшість людей постраждали від сходження селевих потоків та повеней. Число травмованих сягає 750 осіб.

На півночі країни через тайфун почали виходити з берегів річки. У провінції Фу То вода мала таку силу, що змогла зруйнувати міст, збудований тридцять років тому. Влада В'єтнаму заборонила рух іншими інженерними спорудами.