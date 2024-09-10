Німеччина запроваджує посилений контроль на сухопутних кордонах

Починаючи з 16 вересня, Німеччина здійснюватиме посилений контроль перетину своїх наземних кордонів, які зазвичай перебувають у вільному доступі в рамках Шенгенської угоди.

Як пише Reuters, заходи спрямовані на боротьбу з масовою нерегулярною міграцією та захист суспільства від пов'язаних із нею загроз, зокрема ісламського екстремізму.

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер стверджує, що уряд розробив схему, яка дозволить затримувати мігрантів, що становлять небезпеку для Німеччини, безпосередньо на кордоні.

Експерти розглядають цей крок як відповідь канцлера Олафа Шольца на зростання популярності правих сил, яким вперше вдалося здобути перемогу на регіональних виборах у кількох федеральних землях. Одна з провідних тем, яка забезпечує радикальній партії "Альтернатива для Німеччини" успіх, - це саме боротьба із міграцією.

Також на рішення вплинуло зростання кількості випадків нападів із використанням холодної зброї, чимало з яких пов'язують саме з шукачами притулку.