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BBC: унаслідок ізраїльських ударів по сирійських військових об'єктах загинуло 16 осіб

Цілі включали науково-дослідницький центр, імовірно пов'язаний з виробництвом хімічної зброї.

BBC: унаслідок ізраїльських ударів по сирійських військових об'єктах загинуло 16 осіб
Фото: BBC

Щонайменше 16 людей загинули унаслідок ізраїльських авіаударів по низці військових об'єктів у центральній Сирії.

Про це пише BBC з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство Sana.

Офіційний представник органу охорони здоров'я повідомив, що ще 36 людей отримали поранення. Атака відбулася в околицях Масьяфа в провінції Хама в ніч на неділю.

Британська моніторингова група повідомляє про 18 жертв. Цілі включали науково-дослідницький центр, імовірно пов'язаний з виробництвом хімічної зброї. Західні спецслужби раніше стверджували, що філія Науково-дослідницького центру (SSRC) поблизу Масьяфа використовувалася для виробництва хімічної зброї, що порушувало Конвенцію про заборону хімічної зброї.

Інформаційне агентство повідомило, що удари також пошкодили шосе Масьяф-Ваді аль-Оюн, пожежа спалахнула у лісистому районі Хайр-Аббас.

МЗС Сирії назвало удари “відвертою агресією”, а міністерство закордонних справ Ірану ‒ “злочинним нападом”.

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Ізраїль раніше визнав, що протягом останніх років завдав сотні ударів по цілях у Сирії, пов’язаних з Іраном, головним ворогом Єрусалиму, та союзними збройними групами.

Ізраїльські удари посилилися з початку війни у Смузі Гази в жовтні минулого року у відповідь на транскордонні напади на північ Ізраїлю з боку Хезболли та інших угруповань у Лівані та Сирії.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що з початку року ізраїльська авіація та артилерія завдали ударів по сирійській території 64 рази, унаслідок чого було пошкоджено або знищено близько 140 цілей, включно зі складами зброї, транспортними засобами та штабами ополчення, яке підтримує Іран.

За даними моніторингової групи, внаслідок ударів загинуло щонайменше 205 бійців, зокрема 50 членів сирійських урядових сил, 38 членів "Хезболли" та 24 ‒ Корпусу вартових Ісламської революції, а також 24 цивільні особи.

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