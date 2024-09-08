Першу зустріч Кіра Стармера і Урсули фон дер Ляєн відклали до жовтня

Фон дер Ляєн не стурбована перенесенням зустрічі зі Стармером, оскільки вона повністю зосереджена на формуванні складу майбутньої Єврокомісії.

Першу очікувану зустріч прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн відклали імовірно до початку жовтня.

Про це пише The Guardian.

Очікувалося, що британський прем'єр-міністр зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн у перший або другий тиждень вересня. У виданні зазначають, що імовірною причиною скасування зустрічі є побоювання, що уряд Великої Британії не налаштований позитивно щодо програми молодіжного та студентського обміну між Лондоном і ЄС Erasmus.

Це ставить під загрозу перезавантаження відносин Великої Британії з Євросоюзу.

Зустріч Стармера один на один із фон дер Ляєн спочатку була запланована на 25 липня, але через щільний розклад не відбулася. Тоді обидві сторони сказали, що повторять спробу наприкінці серпня або на початку вересня.

Як повідомили виданню джерела у Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн не стурбована затримкою зустрічі, оскільки вона повністю зосереджена на формуванні складу майбутньої Єврокомісії.

У середу вранці вона призначить нових комісарів, але потім їх призначення має ратифікувати Європейський парламент, що може зайняти більше місяця.

Наприкінці серпня британський прем'єр вже їздив у Берлін та Париж "перезавантажувати" відносини з ЄС.