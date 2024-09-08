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У НАТО засудили порушення Росією повітряного простору Румунії

Заступник Генсекретаря НАТО Мірча Джоане назвав дії РФ "безвідповідальними і потенційно небезпечними".

У НАТО засудили порушення Росією повітряного простору Румунії
Фото: скрин відео

Заступник Генсека НАТО Мірча Джоане засудив порушення Росією повітряного простору Румунії, внаслідок якого уночі 8 вересня російський дрон залетів на румунську територію.

Про це Мірча Джоане написав у мережі Х.

"НАТО засуджує порушення Росією повітряного простору Румунії, яке сталося цієї ночі. Хоча у нас немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на союзників Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", — йдеться у повідомленні.

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