У НАТО засудили порушення Росією повітряного простору Румунії

Заступник Генсека НАТО Мірча Джоане засудив порушення Росією повітряного простору Румунії, внаслідок якого уночі 8 вересня російський дрон залетів на румунську територію.
Про це Мірча Джоане написав у мережі Х.
"НАТО засуджує порушення Росією повітряного простору Румунії, яке сталося цієї ночі. Хоча у нас немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на союзників Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", — йдеться у повідомленні.
- У ніч на 8 вересня під час атаки РФ на Україну один з російських безпілотників перетнув повітряний простір Румунії. У небо підіймали два винищувача F-16.