У Франції десятки тисяч людей вийшли на протести після оголошення нового прем'єр-міністра

По країні сьогодні відбулося приблизно 130 мітингів.

У різних містах Франції десятки тисяч людей вийшли на протести після оголошення новим прем'єр-міністром країни правого політика Мішеля Барньє. Дані про кількість учасників акції в Парижі відрізняються: префектура каже, що їх 26 000, а партія La France Insoumise, яка й закликала до мітингів, стверджує, що їх понад 160 000, повідомляє французька преса.

Мітингарі вимагають звільнення новоспеченого прем'єр-міністра. З закликами до акцій протесту в приблизно десяти містах виступали профспілки Union Syndicale Lycée та студентські організації.

Ініціативу підтримали французькі комуністи, Молоді екологи та інші організації. Загалом сьогодні відбулося не менше 130 різних мітингів. У Парижі марш розпочався о 14:30 на вулиці Фобур Сент-Антуан.

Барньє тим часом сьогодні здійснив робочий візит до лікарні, оскільки вважає охорону здоров'я пріоритетом.

Про те, хто очолив французький уряд, читайте в тексті "Макрон ставить на досвід: новим прем'єром Франції став 73-річний Мішель Барньє".