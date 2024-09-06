Засновник Telegram прокоментував затримання у Франції

Російський бізнесмен Павло Дуров вперше публічно прокоментував інцидент із затриманням в аеропорту Парижа за звинуваченнями у торгівлі наркотиками, шахрайстві та злочинах проти дітей через відсутність модерації у заснованому ним месенджері Telegram.

Як зазначив Дуров на своїй сторінці, для нього стало несподіванкою бажання французької влади зробити його особисто відповідальним за дії інших людей у Telegram. Він вказав на те, що у Європейському Союзі є офіційне представництво мережі, яке надає відповіді на усі запити.

Росіянин, який має громадянство Франції, також не розуміє, чому влада не зв'язалася з ним раніше, адже у Дубаї він постійно навідувався до французького консульства і навіть допоміг їм розробити канал в Telegram для боротьби з терористичною загрозою.

Але найбільше нарікань у Дурова викликав той факт, що французькі прокурори чомусь не скористалися усталеною практикою судового процесу проти самої соціальної мережі, а не її керівництва. Мовляв, це у досмартфонну еру можна було судити засновника платформи за дії третіх сторін, а зараз таке рішення може мати катастрофічні наслідки: жоден інноватор не захоче створювати щось нове, якщо є ризик постати перед судом за чужі зловживання.

Дуров визнав, що Telegram не є ідеальним, але відкинув звинувачення в тому, що платформа стала "раєм для анархістів" і обіцяє зробити висновки із подій у Парижі для поліпшення месенджера.